Ağrı'da 14 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Ağrı'nın Kocataş köyünde çobanlık yapan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin kaybolması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarına dedektör köpeklerle ve botlarla katıldı.
Ağrı'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.
İl merkezine bağlı Kocataş köyünde çobanlık yapan Yunus Kerici'den haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede dedektör köpeklerle arama kurtarma çalışması başlattı.
AFAD ekipleri, Yazıcı Barajı'nın kıyısında ve su yüzeyinde botlarla çalışma yürüttü.
Türk Kızılay Ağrı Şubesi de arama kurtarma ekiplerine yiyecek ve içecek desteği sunuyor.
Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel