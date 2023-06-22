Ağrı'da 108 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarları sattığı tespit edilen şüphelilere ait 4 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 108 gümrük kaçağı cep telefonu, 800 cep telefonu aksesuarı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

AĞRI'da piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 108 gümrük kaçağı cep telefonu, 800 cep telefonu aksesuarı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarları sattığı tespit edilen şüphelilere ait 4 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 108 gümrük kaçağı cep telefonu, 800 cep telefonu aksesuarı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.