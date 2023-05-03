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Ağrı'da 1,5 Milyon Liralık İnsan Saçı Ele Geçirildi

Ağrı'da 1,5 Milyon Liralık İnsan Saçı Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan peruk yapımında kullanılan orijinal insan saçı ele geçirildi.

AĞRI'da, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan peruk yapımında kullanılan orijinal insan saçı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yolcu minibüsünde arama yaptı. Jandarma minibüsteki 1 yolcuya ait poşetler içinde 397 adet orijinal insan saçı ele geçirdi. İran'dan getirildiği belirlenen ve İstanbul'daki Kapalı Çarşı'ya götürüldüğü öğrenilen, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olan saça el konuldu. Peruk ve takma saç yapımında kullanılan saçla ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Doğubeyazıt Jandarma Güncel Haberler

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