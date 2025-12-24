Haberler

Ağlı Kaymakamı Çelebi'den öğrencileri ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaymakam Büşra Çelebi, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Nedime Kaya İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı stantları gezdi ve yerli üretim ile bilinçli tüketimin önemini vurguladı.

Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, Nedime Kaya İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Kaymakam Çelebi, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ve sunulan stantları gezdi.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çelebi, yerli malının, yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür eden Çelebi, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten altın tahmini

İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten altın tahmini
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu