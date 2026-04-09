Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin Senanur Turan (26) olduğu belirlendi. Otomobil şoförü Abdullah Turan (29) ile beraberindeki Halil İbrahim Şen (32), Ramazan Turan (4), Asaf Turan (6) ile kamyon şoförü B.Y.A. (27) yaralandı. Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı