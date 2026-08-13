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Pitbull sahibine 95 bin lira ceza

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95 BİN LİRA CEZA UYGULANDIAdana'nın Çukurova ilçesinde ağızlıksız gezdirilirken sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi A.T.’ye, Kabahatler Kanunu'na göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.

95 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Adana'nın Çukurova ilçesinde ağızlıksız gezdirilirken sokak kedisini öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi A.T.'ye, Kabahatler Kanunu'na göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı. Bu arada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişiye defalarca 'Polisi aramayın' dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen A.T. hakkında adli işlemin de başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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