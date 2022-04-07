SARAYBOSNA - AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'un Bosna Hersek ziyareti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abdrakhmanov, Bosna Hersek seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına dair Departmanlar Arası Çalışma Grup Başkanı Alma Colo ve yardımcısı Sredoj Novic ile görüştü.

Bosna Hersek Parlamenterler Meclisinden yapılan açıklamada, ülkede kurucu halkların baskın rolü ve karmaşık anayasal ve yasal sistem sebebiyle seçim mevzuatının değişmesinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Abdrakhmanov, demokratik standartlar ve insan haklarına özellikle azınlıkların haklarına uymanın önemini vurgulayarak, iyi yönetimin özünün, Bosna Hersek'te yaşayan her vatandaşın önemini kabul etmekten geçtiğini ve Avrupa Birliği'nin öngördüğü kriter ve standartlar olduğunu belirtti.

Bosna Hersek devlet kurumlarıyla her seviyede iş birliğine devam edileceğinin altını çizen Abdrakhmanov, kurumların demokratikleşmesi ve seçim sürecinin iyileştirilmesi konusunda somut destek sözü verdi.

Abdrakhmanov, Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Karma Komisyonu üyeleriyle de görüştü.