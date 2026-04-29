Ağıralioğlu'ndan Avrupa Birliği'ne Vize Tepkisi:  Çifte Standartla Kurulan Hiçbir İlişki Kalıcı Olmaz

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştirerek, Türk vatandaşlarına uygulanan vize politikalarının milletin Avrupa'ya olan güvenini aşındırdığını ifade etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sergilediği bu tutarsızlık, en çok aziz milletimizin Avrupa'ya olan güvenini aşındırmaktadır. Bir yandan Türkiye'yi güvenlikte, göçte, bölgesel istikrarda vazgeçilmez bir ortak olarak görenler; diğer yandan kendi kapılarına gelen Türk vatandaşına vize duvarları örmektedir. Bu nasıl bir akıldır, bu nasıl bir izahtır? Çifte standartla kurulan hiçbir ilişki kalıcı olmaz. Türkiye eşitlik ister, izzet ister, haysiyet ister. ve bilinmelidir ki; saygı görmediği yerde bu millet, kendi yolunu çizecek kudrete de kararlılığa da sahiptir." ifadesini kullandı.

