Ağıralioğlu'ndan Avrupa Birliği'ne Vize Tepkisi:  Çifte Standartla Kurulan Hiçbir İlişki Kalıcı Olmaz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştirerek, Türk vatandaşlarına uygulanan vize politikalarının milletin Avrupa'ya olan güvenini aşındırdığını ifade etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştirerek, Türk vatandaşlarına uygulanan vize politikalarının milletin Avrupa'ya olan güvenini aşındırdığını ifade etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sergilediği bu tutarsızlık, en çok aziz milletimizin Avrupa'ya olan güvenini aşındırmaktadır. Bir yandan Türkiye'yi güvenlikte, göçte, bölgesel istikrarda vazgeçilmez bir ortak olarak görenler; diğer yandan kendi kapılarına gelen Türk vatandaşına vize duvarları örmektedir. Bu nasıl bir akıldır, bu nasıl bir izahtır? Çifte standartla kurulan hiçbir ilişki kalıcı olmaz. Türkiye eşitlik ister, izzet ister, haysiyet ister. ve bilinmelidir ki; saygı görmediği yerde bu millet, kendi yolunu çizecek kudrete de kararlılığa da sahiptir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü

Anaokulu öğrencilerinin etkinliği kötü bitti! Kamera anbean kaydetti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı