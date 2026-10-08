Ağıralioğlu, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı diledi ve denetim uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(İSTANBUL) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, enkazdan sağ kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin açıklama yaptı. Ağıralioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Maltepe'de can acıtan çöküş… 7 katlı bir binada meydana gelen çökmede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Enkazdan sağ kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu tür yaşanan olaylar ihmal ve denetim eksikliğini yeniden gündeme getiriyor. İnsan hayatını tehdit eden riskler ortaya çıkmadan tespit edilmeli, yapı güvenliği konusunda denetimden taviz verilmemelidir."

Kaynak: ANKA