Haberler

İskenderun'da Yıkım Sırasında Apartman Çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binadan kopan beton parçaları nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar olan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım

''Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım''
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe berabere kaldı, dakikalar sonra paylaşım geldi
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor