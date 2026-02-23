Haberler

Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü

Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü Haber Videosunu İzle
Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binadan kopan beton parçaları nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar olan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü.

BÜYÜK PANİK! BETON PARÇALARI CADDEYE SAVRULDU

Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti

Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe! Ülke karanlığa boğulabilir
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu