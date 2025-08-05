Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Dibekli, Saraycık ve Yedibağ köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, sorunları tespit ederek çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köyleri ziyaret etti.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Dibekli, Saraycık ve Yedibağ köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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