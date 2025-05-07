Ağın Kadınları Hıdırellez Bayramı'nı Kutladı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, Hıdırellez Bayramı'nı düzenledikleri etkinlikle kutladı. Kadınlar, baharın gelişini Hurşit Kuş Hatıra Ormanı'nda coşkuyla karşıladı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hıdırellez'i kutladı.
Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hıdırellez kutlama programı düzenledi.
Hurşit Kuş Hatıra Ormanındaki programda, kadınlar Hıdırellez Bayramı ve baharın gelişini kutladı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel