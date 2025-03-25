Ağın İlçesinde Büyükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Başladı

Ağın ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanmaya başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki büyükbaş hayvanları şap ve brusella hastalıklarına karşı aşılıyor.

Ekipler, ayrıca hayvanları küpeleme çalışması yapıyor.