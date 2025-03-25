Ağın İlçesinde Büyükbaş Hayvanlara Aşı Uygulaması Başladı
Ağın ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulamaya başladı. Ayrıca, hayvanların küpeleme çalışmaları da yürütülüyor.
Ağın ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı uygulanmaya başlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki büyükbaş hayvanları şap ve brusella hastalıklarına karşı aşılıyor.
Ekipler, ayrıca hayvanları küpeleme çalışması yapıyor.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel