Ağın İlçe Müftülüğünden Aşure İkramı
Ağın İlçe Müftülüğü, muharrem ayı dolayısıyla Hükümet Konağında görevli personele aşure ikramında bulundu.
Ağın İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağında görevli personele aşure ikramında bulunuldu.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, muharrem ayı kapsamında etkinlik yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İlçe Müftülüğümüz, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağında görevli personellerimize aşure ikramında bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel