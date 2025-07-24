Ağın'da Muharrem Ayı Aşure Etkinliği Düzenlendi

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Ağın ilçesindeki Hastek köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirilirken, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve vatandaşlar etkinlikte bir araya geldi.

Ağın ilçesinin Hastek köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşların köyde düzenlenen aşure etkinliğine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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