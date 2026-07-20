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Ağın'da "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek çalışmaları anlattı ve talepleri dinledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı gerçekleştirildi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Çakar, katılımcıların taleplerini dinledi.

Çakar, buluşmaya katılan muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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