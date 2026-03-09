Haberler

Ağın'da kadınlara yönelik iftar programı düzenledi

Ağın'da kadınlara yönelik iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağın Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik bir iftar programı düzenledi. Programa katılan Ağın Kaymakamı ve Belediye Başkanı, kadınların önemine vurgu yaptı.

Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Belediye Evi'nde düzenlenen programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ile kadınlar katıldı.

Çakar, yaptığı konuşmada, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Çakar, "Hayallerinden vazgeçmeyen, dik duran ve her alanda iz bırakan tüm kadınlara selam olsun. Sadece bir gün değil, her gün değerinizin bilindiği bir dünya dileğiyle gününüzü kutluyor, dualarımızın kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Savaş sürerken Kim'den tarihi rest