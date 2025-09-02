Haberler

Ağın Belediyesi'nden Çevre Düzenlemesi ve Yol Yenileme Çalışmaları

Ağın Belediyesi'nden Çevre Düzenlemesi ve Yol Yenileme Çalışmaları
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ilçede çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Akpınar ve Başpınar mahallelerinde çeşitli projeler yürütülüyor.

Ağın Belediyesi, ilçede çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ilçede çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Çakar, "Bugün ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarımız devam ediyor. Akpınar ve Başpınar mahallelerimizde kilit parke taşı ve öğretmen lojmanlarında merdiven yapımı çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
