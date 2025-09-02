Ağın Belediyesi'nden Çevre Düzenlemesi ve Yol Yenileme Çalışmaları

Ağın Belediyesi, ilçede çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ilçede çevre düzenlemesi ve kilitli parke taşı çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Çakar, "Bugün ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarımız devam ediyor. Akpınar ve Başpınar mahallelerimizde kilit parke taşı ve öğretmen lojmanlarında merdiven yapımı çalışmalarımız sürüyor." dedi.