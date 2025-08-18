Ağın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Kepçe Katıldı

Elazığ'ın Ağın Belediyesi araç filosuna bir kepçe daha kattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin yeni aldığı kepçeyle araç filosunu güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, aracın belediyeye kazandırılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a teşekkür edildi.