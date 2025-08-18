Ağın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Kepçe Katıldı

Ağın Belediyesi Araç Filosuna Yeni Kepçe Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın Belediyesi, yeni aldığı kepçeyle araç filosunu güçlendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, bu süreçte emeği geçen isimlere teşekkür edildi.

Elazığ'ın Ağın Belediyesi araç filosuna bir kepçe daha kattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin yeni aldığı kepçeyle araç filosunu güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, aracın belediyeye kazandırılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor

Müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.