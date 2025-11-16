Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan ve Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra restore edilen Ağdam'daki İmaret Kompleksi yeniden hayat buldu.

Ermenistan tarafından 1992'de Karabağ'ın işgal edilmesi sonrası tarihi kompleks bahçesindeki bin yıllık çınar ağaçları yakıldı, türbeler, mezar taşları kurşunlanarak tahrip edildi.

Bölgenin kültürel mirasını yansıtan önemli yapılar arasında yer alan kompleks, Karabağ Zaferi sonrası restorasyona alındı ve eski ihtişamına kavuşturuldu.

Çalışmalarla yeniden hayat bulan ve yakın zamanda ziyarete açılan tarihin sessiz tanığı kompleks, yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor.

"Mezar taşlarını bile kurşunlamışlar, paramparça etmişler"

Türkiye- Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, AA muhabirine, Ermenistan'ın Ağdam'da ciddi anlamda yıkım gerçekleştirdiğini ve geriye enkaz bıraktığını söyledi.

Ağdam'ın, Karabağ Zaferi sonrası Cumhurbaşkanı İlham Aliyev öncülüğünde adeta yeniden inşa edildiğini ifade eden Ünsal, "Burayı gezdik, gördük. Gerçekten de mezar taşlarını bile kurşunlamışlar, paramparça etmişler. En az bin yıllık diyebileceğimiz çınar ağacını kesmişler, yakmışlar." dedi.

Herkesin gelip bölgeyi görmesini isteyen Ünsal, şunları kaydetti:

"O dönemde de zaten burada camileri, tarihi yerleri hep hayvan ahırı olarak kullanmışlardı. Ermeniler bu bölgeyi 30 yıldan fazla işgal etmelerine rağmen buraya tek bir çivi çakmamışlar. Sadece etrafı yakıp yıkmakla yetinmişlerdir. Azerbaycan Devleti burayı yeniden inşa ediyor, yepyeni bir şehir kuruyor. Ağdamlılar, 30 yıldan fazla işgal altında olan topraklarına dönmüşler, evlerine yerleşmişler. Azerbaycan Devleti buraya yeni yeni yerleşim yerleri, evler yapmış. Halk artık 30 yıldan fazla işgal altında olan vatanına, toprağına, evine, bahçesine sahip çıkıyor."