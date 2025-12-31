Haberler

Hatay'da ağaca takılan kızıl şahini itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir ağaçta takılı kalan kızıl şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, merdiven yardımıyla kuşa ulaşıp onu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ağaca takılı kalan kızıl şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özerli Mahallesi'nde bir kuşun ağaçta takılı kaldığını görenler durumu itfaiye bildirildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.

Yapılan çalışma sonucu ağaçtan indirilen kuşun kızıl şahin olduğu tespit edildi.

Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

