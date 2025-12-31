Hatay'da ağaca takılan kızıl şahini itfaiye kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir ağaçta takılı kalan kızıl şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, merdiven yardımıyla kuşa ulaşıp onu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.
Özerli Mahallesi'nde bir kuşun ağaçta takılı kaldığını görenler durumu itfaiye bildirildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.
Yapılan çalışma sonucu ağaçtan indirilen kuşun kızıl şahin olduğu tespit edildi.
Ekipler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel