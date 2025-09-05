Haberler

Ağaçla Çarpan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörün ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan Savaş Çetinkaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, traktörün ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Yayla Mahallesi yakınlarında dün, Savaş Çetinkaya (48) idaresindeki traktör, yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çetinkaya Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
