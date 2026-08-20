Diyarbakır’da kafe saldırısı: Ağacın arkasından tabancayla ateş açtı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kafe bahçesinde oturan M.G.'yi, ağacın arkasında gizlenerek tabancayla yaralayan H.A., tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi. İki kişiyle oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.A. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı