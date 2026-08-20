Haberler

Diyarbakır’da kafe saldırısı: Ağacın arkasından tabancayla ateş açtı

Diyarbakır’da kafe saldırısı: Ağacın arkasından tabancayla ateş açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kafenin bahçesinde oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen H.A.’nın tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan M.G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde kafe bahçesinde oturan M.G.'yi, ağacın arkasında gizlenerek tabancayla yaralayan H.A., tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM'nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi. İki kişiyle oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.A. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi

İran'dan Trump'ı çok fena kızdıracak çıkış: Daha yıkıcı olacak
Güney Kore: Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silahı olabilir

Güney Kore: Kuzey Kore 80-120 nükleer silaha sahip
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Altıncılar ellerini ovuşturuyor! Grafiğe bakar mısınız