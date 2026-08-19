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Diyarbakır'da kafe saldırısının şüphelisi gözaltına alındı

Diyarbakır'da kafe saldırısının şüphelisi gözaltına alındı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kafenin bahçesinde oturan M.G.'yi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli H.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde kafenin bahçesinde oturan M.G.'yi tabancayla vurup yaralayan şüphelinin H.A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hüseyin İÇLİ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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