Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi Artvin'de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi ARTVİN - Artvin'de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Artvin Merkez Ormanlı köyü sakinlerinden Bülent Baydar, köyde gezintiye çıktığı sırada 3 yavru ayının ağaca çıktığını fark etti. Sevimli ayı yavrularını ağacın tepesinde gören Baydar, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt esnasında konuşan Baydar, 3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar bizde çekimini yapıyoruz. 3 bir arada bizi izliyorlar diyerek kaydı sonlandırdı. Daha sonra ağaçtan inen ayılar koşarak bölgeden uzaklaştı. İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel Artvin Merkez Artvin Güncel Haberler

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