Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi Artvin'de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ağaca çıkan yavru ayılar böyle görüntülendi
ARTVİN - Artvin'de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Artvin Merkez Ormanlı köyü sakinlerinden Bülent Baydar, köyde gezintiye çıktığı sırada 3 yavru ayının ağaca çıktığını fark etti. Sevimli ayı yavrularını ağacın tepesinde gören Baydar, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.
Kayıt esnasında konuşan Baydar, 3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar bizde çekimini yapıyoruz. 3 bir arada bizi izliyorlar diyerek kaydı sonlandırdı.
Daha sonra ağaçtan inen ayılar koşarak bölgeden uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel