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Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
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SAKARYA'nın Erenler ilçesinde D-650 kara yolunda yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde D-650 kara yolunda yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesi D-650 kara yolunda meydana geldi. A.İ.Ç'nin kontrolünü yitirdiği 64 ABF 642 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölündü. A.İ.Ç, otomobilden savrularak yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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