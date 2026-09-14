Ağaca çarpan otomobildeki sağlık çalışanı öldü, kardeşi ağır yaralandı

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CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİAntalya'nın Finike ilçesinde kazada hayatını kaybeden Ahsengül İnce'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Antalya'nın Finike ilçesinde kazada hayatını kaybeden Ahsengül İnce'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından İnce'nin cenazesi, ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim almak için morga giren baba, uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran babayı yakınları koluna girerek araca bindirdi. Ahsengül İnce'nin cenazesi Finike ilçesinde toprağa verilecek.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı