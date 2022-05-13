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Ağaca asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Ağaca asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ters hava akımına kapılıp, ormana iniş yapınca ağaçta asılı kalan paraşütçü Nihat Çökelek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ters hava akımına kapılıp, ormana iniş yapınca ağaçta asılı kalan paraşütçü Nihat Çökelek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Paraşütle uçuş yapan birinin Tirebolu Mahallesi'nde ormandaki ağaçlara asılı kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile ağaca takılan amatör paraşütçü Nihat Çökelek, kurtarıldı. Paraşütle Bozdağ'dan atlayış yapan Çökelek'in ters hava akımına kapıldığı, bu nedenle ormana iniş yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

112 Acil Çağrı, Güncel, Haberler

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