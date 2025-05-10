Ağaç Kesimi Sırasında Yaşamını Yitiren Teknece Giresun'da

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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Kovanlık beldesindeki Yedimeşe mevkiinde gerçekleşti. 70 yaşındaki Tahsin Aydın'ı kaldırmak için jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kovanlık beldesinin Paşakonağı Yaylası Yedimeşe mevkisinde Tahsin Aydın'ın (70) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın cenazesi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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