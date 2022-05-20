Ağabeyinin öldüğü saldırıda yaralanan Yasin de 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

KARS'ta aralarında husumet olan Gökmen Işık'ın silahlı saldırısında ağabeyi Yunus Kaplan ölen, kendisi de yaralanan Yasin Kaplan, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Mayıs günü saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet ile Gazi Ahmet Muhtarpaşa caddelerinin kesiştiği kavşaktaki trafik ışıklarında meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, aralarında husumet olan Yunus Kaplan'ın 35 ZRR 35 plakalı otomobilini takip etti. Otomobil kırmızı ışıkta durduğu sırada Gökmen Işık, aracından inip tabancayla ateş etti. Saldırıda Yunus Kaplan hayatını kaybetti, kardeşi Yasin Kaplan ise ağır yaralandı. Yasin Kaplan, çağırılan ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Gökmen Işık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Hastanede 11 gündür tedavi gören Yasin Kaplan da bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.