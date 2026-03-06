Haberler

Evlerinin balkonundan düşen kardeşinin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey beraat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda Ç'nin ölümüne ilişkin ağabeyi F.Ç. 'kadına karşı kasten öldürme' suçlamasından beraat etti. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle beraatna hükmetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 18 yaşındaki Funda Ç'nin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey, beraat etti.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuksuz yargılanan Funda Ç'nin ağabeyi F.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

F.Ç, duruşmadaki savunmasında, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliği nedeniyle oy çokluğuyla beraatine hükmetti.

Tosya ilçesinde Eylül 2023'te İbni Selim Mahallesi'ndeki binanın 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Funda Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Funda Ç'nin düşmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğinin anlaşılması üzerine Tosya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ağabeyi F.Ç. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım