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Zaferin 104. Yılında Afyonkarahisar'da Şehitler İçin Mevlid Okutuldu

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Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen anma programında, tarihi İmaret Camii'nde şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. Programa devlet erkanı, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı; duaların ardından ikramlarda bulunuldu.

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Zaferin 104'üncü yıl dönümünde, şehitler için tarihi İmaret Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu.

Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa devlet erkanı ve kent protokolü geniş katılım sağladı. Programda Vali Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Ali Özkaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir, il protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Cami bünyesinde okunan mevlid-i şerif ve duaların ardından öğle namazı kılındı ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından şehitler için dualar edildi. Program sonunda cami avlusunda cemaate ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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