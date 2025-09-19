Şehit Orman İşçileri İçin Lokma Dağıtıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri Sercan Ütni ve Hilmi Şahin için lokma dağıtıldı.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Denizli Şubesi tarafından Pamukkale ilçesinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte orman yangınlarıyla mücadele sırasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

Lokma hayrına, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı İbrahim Türkçüer, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Hakan Bolat ve diğer ilgililer katıldı.