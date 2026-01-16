Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, tadilatı tamamlanan evinde şehit ailesini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinde evlerinin tadilatı tamamlanan şehit ailesine ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı ve il protokolü, Afyonkarahisar Valiliği, Sinanpaşa Kaymakamlığı ile hayırseverlerin desteğiyle bakım, onarım ve tadilatı tamamlanan Şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in ailesini Çobanözü köyündeki evlerinde ziyaret etti.

Evde incelemede bulunan Yiğitbaşı, gazetecilere, şehit Özen'in ailesine verdiği sözü devlet olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehit babası Hasan, annesi Havva ve kardeşi Tayfun Özen'in evde huzur içinde yaşaması temennisinde bulunan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Sinanpaşa Kaymakamlığımız, buradaki süreci yakinen takip etti. Şehit ailemizin buradaki evi önceden çok sağlıklı değildi. Ailemizden de böyle bir talebi almıştık. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve hayırseverlerin desteğiyle bu evin bakım ve onarımını yaptırdık. Daha konforlu hale getirdik. Güzel bir ev ortamı oluştu. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin."

Şehit ailesi de kendilerine destek olan Vali Yiğitbaşı, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ve hayırseverlere teşekkür etti.

Yiğitbaşı, ziyaret anısına şehit ailesine Türk bayrağı ve şehit Özen'in fotoğrafının yer aldığı iki tablo hediye etti.

Programın ardından Yiğitbaşı, Ahmetpaşa beldesinde tefrişatı tamamlanan Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.