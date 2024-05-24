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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Erkmen ve Sülümenli beldelerinde ziyaretlerde bulundu

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Erkmen ve Sülümenli beldelerindeki okulları ve aileleri ziyaret etti. Yiğitbaşı, Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerin resim sergisini inceledi ve Sülümenli beldesinde 4 kuşak aynı evde yaşayan Eroğlu ailesine misafir oldu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Erkmen ve Sülümenli beldelerinde ziyaretlerde bulundu.

Yiğibaşı, Erkmen beldesindeki Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı resim sergisini inceledi.

Ziyarette, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Yiğitbaşı'na İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.

Buradaki programın ardından Sülümenli beldesine geçen Yiğitbaşı, "Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında 4 kuşak aynı evde yaşayan Eroğlu ailesine misafir oldu.

Aile büyüğü Saniye Eroğlu ve evde yaşayanlarla sohbet eden Yiğitbaşı, geniş ailenin önemine dikkat çekti.

Yiğitbaşı, sevgi ve saygıyla aralarındaki aile bağlarını her daim güçlü tutan Eroğlu ailesinin fertlerini tebrik etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Saniye Eroğlu, 32 torunu bulunduğunu belirterek birlikte yaşamaktan ailece mutlu olduklarını ifade etti.

Yiğitbaşı'na Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ve Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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