Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda şehrin asayişi değerlendirildi. Vali Yiğitbaşı, idaresinde düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da hazır bulundu. Toplantıda Afyonkarahisar il genelinin asayişi değerlendirilerek, yapılan çalışma ve operasyonlar gözden geçirildi.