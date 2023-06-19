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Otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı: Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda bir otomobil, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada sürücü Hafize Yılmaz hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı ise yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tır sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında Hafize Yılmaz idaresindeki otomobil, Uşak istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan G.E. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

ANNE CAN VERDİ, 8 YAŞINDAKİ KIZI YARALI

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, ağır yaralan Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı D.Y.'yi ambulanslar ile Afyonkarahisar Üniversite ve Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen anne Yılmaz hayatını yitirdi. Kızı D.Y'nin ise tedavisi devam ediyor.

TIR ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tır sürücüsü G.E. göz altına alınırken, hayatını yitiren Yılmaz'ın PTT'de çalıştığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Seyir halindeyken öndeki araca çarpıyorsan , uyuyorsun , gözlerin açık ama yol almaya devam ediyorsun. Bu hastalığın adını unuttum. Buna maruz kalan kişiler araç kullanmamalı

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