Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Şuhut'ta 20 Dekarlık Alan Yangında Zarar Gördü

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşanan arazi yangında yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy dışından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler geniş bir alana yayılan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu söndürülürken, olayda yaklaşık 20 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title