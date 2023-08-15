Afyonkarahisar Şuhut'ta 20 Dekarlık Alan Yangında Zarar Gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşanan arazi yangında yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy dışından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler geniş bir alana yayılan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu söndürülürken, olayda yaklaşık 20 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR