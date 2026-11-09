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Afyonkarahisar Sinanpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerdeki aramada uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ele geçirilirken, şüphelilerden 5'i savcılıkça serbest bırakıldı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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