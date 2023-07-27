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Afyonkarahisar Sandıklı'da 50 Dekarlık Alan Yangında Zarar Gördü

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyünde çıkan arazi yangınında yaklaşık 50 dekarlık bir alan zarar gördü. İncelemelerin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman, kuru otların yangına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 50 dekarlık bir alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyünde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yaklaşık 50 dekarlık bir alan zarar gördü. Yangının ardından Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman ile personeller zarar gören alanda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklama yapan Salman, "Kuru otların her zaman bir yangına neden olabileceğini unutulmamalı ve daha dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Sandıklı Alagöz Güncel Haberler

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