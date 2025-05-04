Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Terchitko Di Praga Rüzgarı
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde Çek triolarından 'Terchitko Di Praga' sahne aldı. Konsere olan ilgi oldukça yoğundu.
24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin üçüncü gününde "Terchitko Di Praga" sahne aldı.
İkbal Termal Otel'de düzenlenen festivalde, "Terchitko Di Praga" grubu sanatseverlerle buluştu.
Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, bu gece Çeklerin çok önemli triolarından birinin sahneye çıktığını belirterek, grubun geçen yıl da geldiğini söyledi.
Başkadem, iyi grupların festivale sürekli gelmesi için uğraştıklarını belirtti.
Klasik müzikseverler, konsere yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel