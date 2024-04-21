Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekyalı Duo Amabile Grubu Konser Verdi
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı Duo Amabile grubu, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde konser verdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde seçkin eserler seslendirildi. Festival, 23 Nisan'da sona erecek.
23. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde, Çekyalı "Duo Amabıle" grubu konser verdi.
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı festival kapsamında, Afyonkarahisar Yeni Müzesi'nde, Çekya'nın Brno kentinde kurulan grup, sanatseverlerle buluştu.
"Duo Amabıle" ikilisi, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.
Konseri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve vatandaşlar dinledi.
Festival, 23 Nisan'da sona erecek.