Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı noktada 5 kişi ölü bulundu

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA