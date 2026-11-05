Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı noktada 5 kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı noktada 5 kişi ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki ayrı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu; Ayazini köyü mevkisinde 3, Kıyır köyü mevkisinde 2 kişi ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA