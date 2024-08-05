Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otomobil refüje devrildi ve kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
G.Y. (35) idaresindeki 06 BDN 189 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Yüreğil köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.S.Y. (62 ve N.Y. (56) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.