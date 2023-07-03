Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyelerine Anı Madalyonu Dağıtıldı

Afyonkarahisar'da İl Genel Meclisi üyelerine 14 ayar altın 100. Yıl anı madalyonu dağıtıldı. İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından hayata geçirilen bir proje kapsamında üyelere 14 ayar altından yapılmış anı madalyonu hediye edildi.

Afyonkarahisar'da İl Genel Meclisi üyelerine 14 ayar altın 100. Yıl anı madalyonu dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi temmuz ayı olağan toplantıları yapılan ilk oturumla başladı. İGM Başkanı Burhanettin Çoban'ın başkanlık ettiği toplantıda, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından hayata geçirilen bir proje kapsamında üyelere 14 ayar altından yapılmış anı madalyonu hediye edildi.

Şahin, temsili olarak İGM Başkanı Çoban ile İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Osman Ziya Bilim'e anı madalyonlarını teslim etti.

Şahin, madalyonların Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 2023 kişiye dağıtılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla kente değer katan 2023 kişiye anı olması dolayısıyla böyle bir hediye düşündük. Yurtdışında bir darphanede hazırlanan anı madalyonlarını belirlenen kişilere vereceğiz. Çocuklarına ve torunlarına bu hatırayı yıllar sonra anlatacaklarını düşünüyoruz. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da Ahmet Şahin'e teşekkür etti.