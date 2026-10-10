Afyonkarahisar İhsaniye Döğer'de çatıda akıma kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar İhsaniye Döğer'de çatıda akıma kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bir evin çatısında panel döşeyen iki kişi elektrik akımına kapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Döğer beldesindeki bir evin çatısında panel döşeyen M.S. ile M.K. elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA