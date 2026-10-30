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Afyonkarahisar Evciler'de ilçenin en yaşlısı Saliha Ata'nın 100. yaş günü kutlandı

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Afyonkarahisar Evciler'de ilçenin en yaşlısı Saliha Ata'nın 100. yaş günü kutlandı
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Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan ve ilçenin en yaşlısı olan Saliha Ata'nın 100. yaş günü, evinde düzenlenen ziyaretle kutlandı. İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve eşi Gülşah Okumuş, Ata'ya hediye takdim etti; üzerinde '100' yazan pasta kesildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan Saliha Ata'nın 100. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve eşi Gülşah Okumuş, Akyarma köyünde yaşayan Saliha Ata'yı 100 yaşına girmesi dolayısıyla evinde ziyaret etti.

İlçenin en yaşlısı olan Ata'nın üzerinde "100" yazan pasta kesilerek kutlandı.

Ata'yla bir süre sohbet eden Okumuş, Ata'ya hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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