Afyonkarahisar Emirdağ'da 114 bin 475 sentetik hap ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde 114 bin 475 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edilmesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emirdağ ilçe merkezinde durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Ekipler, araçta 114 bin 475 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA