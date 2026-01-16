Haberler

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurum personel polikliniği açıldı

Güncelleme:
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, kurum personelinin sağlık hizmetlerine hızlı erişim sağlaması amacıyla yeni bir poliklinik açtı. Poliklinikte genel muayene, ilaç reçetelendirme gibi hizmetler sunulacak.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan kurum personel polikliniği hizmete alındı.

Kurumdan yapılan açıklamada, hastane çalışanlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişimini sağlamak için B Blok'taki İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde kurum personel polikliniği oluşturulduğu belirtildi.

Polikliniğin bugün itibariyle hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada,"Personelimize yönelik genel muayene, raporlu ilaç reçetelendirilmesi ve benzeri sağlık işlemleri gerçekleştirilecek. Hayata geçirilen bu uygulamayla personelimizin sağlık hizmetlerinden daha verimli faydalanması, iş gücü kaybının azaltılması ve çalışan memnuniyetinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yadan Başhekim Opr. Dr. Osman Acar ve hastane yönetimi, poliklinikte incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
